Авто в США скрыто дорожают: последствия пошлин Трампа уже в действии

Покупатели авто в США, которые спешат опередить новые пошлины, столкнулись с неприятной правдой: торговая война уже повышает цены на машины и часто это почти незаметно.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Цена, указанная на этикетке автомобиля, может оставаться неизменной. Но автопроизводители потихоньку сокращают скидки, ограничивают доступные кредиты и финансовые стимулы.

Это добавляет сотни долларов к ежемесячным выплатам, хотя компании публично утверждают, что не повышают цены. Несколько брендов уже подняли стоимость доставки - обязательного платежа при покупке нового авто - на $40-400.

Тем временем некоторые дилеры просто повышают цены на уже имеющиеся в салоне авто, понимая, что их замена обойдется дороже из-за пошлин.

Такие "незаметные" подорожания позволяют автопроизводителям справляться с новыми 25% пошлинами Дональда Трампа на импортные автомобили.

Однако последствия уже ощутимы. В апреле средняя стоимость нового авто выросла на 2,5% - больше всего за последние пять лет, по данным Kelley Blue Book. Цена достигла почти рекордных $48 699.

Размер скидок упал с традиционных 10% до 6,7%. Количество кредитов под 0% годовых - основная приманка для покупателей при высоких ставках - снизилось до самого низкого уровня с 2019 года, по данным Cox Automotive. И рано или поздно потребители могут сказать "хватит".

Несмотря на все эти ухищрения, повышение официальных цен - лишь вопрос времени. Компания Ford уже уведомила дилеров, что поднимет цены на три модели, которые производит в Мексике: пикап Maverick, внедорожник Bronco Sport и электрический Mustang Mach-E - на сумму до $2 000.

Японская Subaru повышает цены на $1 000-2 000, чтобы частично компенсировать потери от пошлин, по словам информированных источников.

Hyundai рассматривает поднятие рекомендованной розничной цены на все модели на 1% - то есть минимум на несколько сотен долларов. Также компания, вероятно, увеличит доставку и дополнительные опции, такие как коврики или багажные рейлинги - что может отпугнуть покупателей, уставших от инфляции.

Другие автопроизводители тоже поднимают цены на новые модели 2026 года, которые выйдут этим летом и осенью, но объясняют это обновлением модельного года, а не пошлинами.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел пошлины на импорт автомобилей и запчастей, охватывающие более 460 млрд долл ежегодного импорта.

Уже 14 апреля Трамп заявил, что рассматривает возможность сделать исключения из пошлин на импорт автомобилей и запчастей, чтобы дать автокомпаниям больше времени для налаживания производства в США.

Президент США Дональд Трамп готовится ослабить свои пошлины на авто, которые касаются иностранных запчастей для автомобилей и грузовиков, производимых внутри США.