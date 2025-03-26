Где работают 1,35 миллиона украинцев

Государственные компании теряют персонал, проигрывая борьбу частному сектору. В лидерах по найму - оборонная отрасль, ИТ и строительство.

С 2021 года роль государства в экономике существенно усилилась. За это время были национализированы "Укрнафта", "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "Укртатнафта".

Созданы "Газораспределительные сети Украины" (группа "Нафтогаз" интегрировала 27 облгазов, обслуживающих 94% потребителей, ранее конфискованных у группы Дмитрия Фирташа). Реорганизовано ГП "Леса Украины", которое трудоустроило почти 23 тысячи украинских лесников из разных лесхозов.

Однако, если не учитывать эти достижения вместе с их персоналом, то по сравнению с 2021 годом госпредприятия уменьшили количество персонала на четверть. Тогда как в частном секторе сейчас работает на 13% меньше людей, чем до начала большой войны.

Об этом свидетельствует анализ ЭП данных финансовых отчетов тысячи крупнейших украинских компаний за 2024 год, в которых всего трудоустроено примерно 1,35 миллиона человек.

Наибольшие потери госсектору принесла "Укрзализныця". В 2021 году там работали 237 тысяч человек, а в 2024 году - только 178 тысяч. Далее "Укрпочта", где за этот период штат сократился вдвое - с 60 тысяч до 32 тысяч.

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В дополнение к миграции и частичной оккупации активов штат уменьшает и мобилизация. По состоянию на конец 2024 года 10,5 тысячи работников "Укрзализныци" находятся в рядах ВСУ - это примерно 5% персонала. В начале прошлого года гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщал, что на тот момент было мобилизовано 768 рабочих - примерно 2% персонала (в компании традиционно работает больше женщин, чем на железной дороге).

И если эти причины присущи и частному сектору, то со второй проблемой бороться сложнее: государственным компаниям труднее конкурировать за кадры на рынке труда, на котором все сильнее ощущается дефицит, особенно в производственной сфере.

Зарплаты в "Укрзализныце" ниже рыночных, объяснял бывший председатель правления компании Евгений Лященко. Из-за этого дефицит кадров по некоторым профессиям достигает 20-30%. "У нас 2 тысячи (более 5%) незаполненных вакансий в Украине", - отмечал руководитель "Укрпочты" в интервью Forbes.

Как результат медианный показатель сокращения персонала в государственных компаниях за три года составляет минус 11%, тогда как в частном секторе потери составляют всего 4%.

Частный сектор быстрее адаптируется к новым возможностям, которые появились во время войны.

Например, один из лидеров по найму - "Украинская бронетехника". Ее штат вырос с 62 до 320 сотрудников. Она же в лидерах роста по выручке, как и весь сектор, связанный с обороной: 100 млн грн в 2021 году и 58 млрд грн в 2024 году.

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"Таланлегпром" (главный производитель обуви для ВСУ) по этой же причине увеличил штат со 152 до 2137 человек. "Темп-3000" (бронежилеты) - с 72 до 781 человека.

Во-вторых, на рост занятости в частном секторе влияет формализация трудовых отношений, особенно после того, как в 2024 году полноценно заработал механизм бронирования. Одно из ключевых требований для этого - работник должен быть официально трудоустроен. Трудно сказать, где рост штата связан именно с этим фактором, а где - с реальным развитием бизнеса.

Однако некоторые примеры не оставляют сомнений. IT-гигант GlobalLogic в 2021 году имел в штате 216 человек, а сейчас - 2 тысячи. Это произошло преимущественно во второй половине 2024 года, когда ввели бронирование через "Дію" (компания является резидентом "Дія Сити"). Их коллеги из EPAM Systems также существенно нарастили штат - с 600 до 3,6 тысячи айтишников.

Речь не только об ИТ. Одни из крупнейших строительных подрядчиков страны - ГК "Автострада" и "Ростдорстрой" - несмотря на окончание многомиллиардной программы "Большая стройка" после первых же российских ракетных обстрелов в 2022 году, увеличили официальный штат в полтора-два раза - до 3,2 и 1,9 тысячи соответственно.

Методология. Из анализа исключили юридические лица, которые были созданы после 2021 года, или бизнес которых за это время был реорганизован или реструктуризирован (перевод работников из штата в штат в рамках одной бизнес-группы).

Информация по собственности (разделение на компании с государственным участием и частные) из проекта top-1000.com.ua. Данные по персоналу из официальной отчетности украинских компаний, которые публикует в форме открытых данных Госстат на портале data.gov.ua.