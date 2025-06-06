Одним решением США поставили под угрозу пластмассовую индустрию Китая

США используют свое преимущество в производстве этана - ключевого компонента в производстве пластика - как инструмент давления в торговом противостоянии с Китаем.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Америка поставляет Китаю почти весь объем этана - побочного продукта сланцевого бума, который является ключевым компонентом в производстве пластика.

Но теперь Министерство торговли США требует, чтобы экспортеры получали специальные лицензии на вывоз этого газа. Одной из компаний, Enterprise Products Partners LP, уже сообщили, что разрешения на три поставки в Китай не будут выданы.

Эта ситуация подчеркивает, насколько США и Китай зависят друг от друга в поставках определенных ресурсов - зависимости, которые обе страны пытаются использовать в своих интересах во время переговоров. США являются крупнейшим в мире производителем этана, который превращается в этилен для нужд химической промышленности. Китай - его крупнейший покупатель.

Американское министерство торговли объясняет ограничения тем, что продукты нефтепереработки, в частности этан, могут быть использованы в военных целях. Это аргументация, подобная той, которую Китай применяет, ограничивая экспорт редкоземельных металлов и стратегически важных минералов.

Сланцевая революция в США и быстрая индустриализация Китая привели к созданию рынка, где дешевые энергоресурсы стали сырьем для миллионов тонн продукции - от мусорных пакетов и бутылочек для шампуня до сидений в авто и клавиатур.

Но компании, которые выиграли от этого сотрудничества, теперь попали под удар из-за все более жесткого противостояния между Вашингтоном и Пекином. Китайские компании, такие как Satellite Chemical Co., работают почти исключительно на американском этапе.

А американские поставщики, в частности Enterprise Products Partners и Energy Transfer LP, зависят от экспорта, половина которого приходится именно на Китай - поскольку внутренний рынок США уже перенасыщен.

Напомним:

Из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных магнитов в США мировые автоконцерны бьют тревогу: нехватка может привести к остановке автозаводов уже через несколько недель.