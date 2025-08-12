Двух участников конкурса на управление санаторием "Жовтень" АРМА отклонило

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов продолжает отбирать управляющего арестованным имущественным комплексом санатория "Жовтень" (г. Киев, Столичное шоссе, 27 км).

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

По результатам рассмотрения тендерных предложений АРМА отклонило еще двух участников:

ООО "Центр восстановительной медицины и двигательной реабилитации "Пространство движения" - не устранило выявленные заказчиком после раскрытия предложений несоответствия в документах и предоставило предложение, не соответствующее условиям технической спецификации и другим требованиям тендерной документации.

Благотворительная организация "Реабилитационный центр "Спирит" - предоставило ненадлежащее обоснование аномально низкой цены, а также предложение, не соответствующее техническим требованиям и условиям тендерной документации.

Отмечается, что ранее был отклонен еще один участник - ООО "Компания Константа 2020" - из-за несоответствия технической спецификации тендерного предложения требованиям конкурса. Таким образом, из пяти участников конкурса три уже отклонены.

Напомним:

Санаторий "Жовтень" имеет общую площадь 22 762,90 м² и расположен в престижном районе Конча-Заспа.

Победителем аукциона по отбору управляющего для арестованного санатория "Жовтень" стало ООО "МН Групп". В то же время АРМА ожидало от компании обоснования аномально низкой цены, после чего должен был начаться тщательный анализ представленной документации.