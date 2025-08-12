Двох учасників конкурсу на управління санаторієм "Жовтень" АРМА відхилило

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продовжує відбирати управителя арештованим майновим комплексом санаторію "Жовтень" (м. Київ, Столичне шосе, 27 км).

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами розгляду тендерних пропозицій АРМА відхилило ще двох учасників:

ТОВ "Центр відновної медицини та рухової реабілітації "Пространство движения" – не усунуло виявлені замовником після розкриття пропозицій невідповідності в документах та надало пропозицію, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам тендерної документації.

Благодійна організація "Реабілітаційний центр "Спіріт" – надало неналежне обґрунтування аномально низької ціни, а також пропозицію, що не відповідає технічним вимогам та умовам тендерної документації.

Зазначається, що раніше було відхилено ще одного учасника – ТОВ "Компанія Константа 2020" – через невідповідність технічної специфікації тендерної пропозиції вимогам конкурсу. Таким чином, із п’яти учасників конкурсу три вже відхилено.

Нагадаємо:

Санаторій "Жовтень" має загальну площу 22 762,90 м² та розташований в престижному районі Конча-Заспа.

Переможцем аукціону з відбору управителя для арештованого санаторію "Жовтень" стало ТОВ "МН Груп". Водночас АРМА очікувало від компанії обґрунтування аномально низької ціни, після чого мав розпочатись ретельний аналіз поданої документації.