Россия авиаударами серьезно повредила офис Boeing в Украине

Здание, которое использовала компания Boeing в Киеве, получило серьезные повреждения во время масштабной российской воздушной атаки: удар, вероятно, был преднамеренным - именно по американской аэрокосмической компании.

Об этом пишет газета Financial Times.

Это здание стало одной из целей удара в ночь на воскресенье - во время одного из самых интенсивных обстрелов за время войны. Об этом сообщили двое работников Boeing, трое украинских чиновников и глава Американской торговой палаты в Украине.

На фотографиях, опубликованных Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины и подтвержденных Financial Times, видны значительные разрушения здания и пожарные, которые тушили пожар внутри.

Boeing - одна из самых известных американских компаний, работающих в Украине. Основная деятельность компании здесь сосредоточена на инженерной поддержке и технических услугах. Компания тесно сотрудничает с украинским авиапроизводителем Антонов, известным тяжелыми транспортными самолетами, в том числе военного назначения.

Ночной обстрел с воскресенья на понедельник был одним из самых масштабных: российская армия выпустила 315 дронов, две баллистические ракеты и пять крылатых ракет по Киеву, Одессе и другим городам. Москва усилила удары после неожиданной атаки украинских дронов на глубокую территорию России, где были повреждены стратегические бомбардировщики даже вблизи Арктического круга.

Представитель Boeing заверил, что компания уделяет первоочередное внимание безопасности своих сотрудников. Никто из работников не пострадал. Представитель также похвалил стойкость персонала, который работает в сложных и опасных условиях.

По словам одного из работников и президента Американской торговой палаты Энди Гундера, Boeing имеет более 1000 работников в Украине и несмотря на войну продолжал работу почти без перебоев.

Несмотря на повреждение офиса в Киеве, "никакого сбоя в работе компании не произошло", сообщил заместитель гендиректора Boeing в Украине Андрей Корягин.

Другой сотрудник компании рассказал, что Boeing даже активно набирает персонал в Украине. Например, 2 июня компания опубликовала вакансию руководителя по проектированию и сертификации интерьера самолетов в киевском офисе.

То, что пострадала такая известная американская компания, может вызвать возмущение у президента Дональда Трампа, который в последнее время все больше раздражается из-за действий Москвы.

Кроме роста воздушных атак, Россия возобновила наступление на земле на востоке Украины. Между тем мирные переговоры зашли в тупик из-за жесткой и бескомпромиссной позиции Владимира Путина.

Напомним:

Ночью на 15 июня враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.