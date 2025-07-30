Битва за "Теремки". Как жители и активисты столкнулись с застройщиком и учеными

Урочище "Теремки" в Киеве оказалось под угрозой застройки. При чем здесь закон о лишении независимости НАБУ и САП?

На улице Академика Заболотного расположен самый длинный жилой дом Киева и второй по длине в Украине. Он состоит из 61 секции, содержит 4,5 тыс. квартир, а его общая длина составляет 2,1 км.

Жители этого и соседних домов на жилых массивах Теремки-1 и Теремки-2 имеют за двором лесную зону, которая тянется до пригородных Новоселок. На части этого леса расположена исследовательская база Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена Национальной академии наук Украины.

В 2018 году академики передали участок с базой института крупному киевскому застройщику "КСМ-групп" для возведения жилого комплекса (ЖК). Местные жители и природоохранники забили тревогу: строительство незаконно и может навредить окружающей среде.

Сможет ли застройщик реализовать замысел и как в этой истории появились "уши" принятого закона о лишении независимости НАБУ и САП?

Наука не в приоритете

Научно-экспериментальная база Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАНУ расположена на участке размером 5,7 га на проспекте Академика Глушкова, 65. Ее территория окружена заповедным лесом площадью более 90 га, который находится в составе Национального природного парка (НПП) "Голосеевский".

В 2018 году институт заключил договор (есть в распоряжении ЭП) с компанией "Юг-проект", по условиям которого на 3,1 га подрядчик возведет пять многоквартирных домов, а взамен часть жилья отдаст НАНУ и построит лабораторный корпус. Сколько квартир должны получить ученые - неизвестно. В НАНУ на запрос ЭП не ответили.

Против застройки выступили местные жители и активисты. По словам главы общественной организации "Экоотряд" Михаила Погребиского, есть несколько причин, почему строить жилье в урочище "Теремки" нельзя. Первая - участок института расположен на территории лесного и частично - природно-заповедного фондов.

Сейчас в судах слушаются четыре дела по застройке урочища. Представители застройщика говорят, что леса в пятне будущей застройки нет. В рамках уголовного производства следователь, который исследовал участок, в своем заключении написал, что лес на участке есть.

"Для суда это не доказательство. Суду нужно формальное доказательство, поэтому в государственном проектном лесоустроительном объединении "Укрлесстандарт" предоставили материалы, которые четко доказывают: на участке, где собираются возводить дома, квартал лесного фонда стоит на учете и пронумерован", - говорит Погребиский.

В Офисе генпрокурора ЭП сообщили, что НАНУ обязалась в течение всего времени пользования лесными участками для научных целей выполнять правила об охране государственных лесов. "Вместо этого лесной участок на проспекте Академика Глушкова, 65 противоправно зарегистрирован на праве собственности за НАНУ и передан в пользование Институту зоологии им. И. И. Шмальгаузена", - сообщили в ОГП.

Компания-застройщик не ответила на запрос ЭП. По словам Погребиского, который посещает суды по делу "Теремков", представители застройщика говорят, что пятно застройки не касается деревьев, а работы будут идти на освобожденной от флоры "поляне".

Вторая причина - участок имел научное и лесохозяйственное целевое назначение с 1944 года, что не дает права строить там жилые сооружения. Сейчас на кадастровой карте его целевое назначение - земли жилой и общественной застройки.

Адвокаты фирмы "Юг-проект" считают, что поскольку НАНУ является пользователем земли, то может распоряжаться ею по своему усмотрению. Институт передал участок по праву суперфиция (право пользования чужим земельным участком для застройки, которое возникает на основании договора или завещания) и застройщик зарегистрировал его в Госгеокадастре с целевым назначением для жилой застройки.

После этого Специализированная экологическая прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о злоупотреблении служебным положением должностными лицами НАНУ и о злоупотреблении полномочиями регистратора и нотариуса.

"Государственный регистратор безосновательно зарегистрировал вещное право на этот земельный участок, что не предусмотрено нормами Земельного кодекса. Незаконные действия привели к возможности "Юг-проекта" получить градостроительные условия и ограничения для проектирования многофункционального комплекса. Киевский городской совет незаконно изменил целевое назначение участка без согласования Кабмина", - утверждает ОГП.

Более того, стороны инвестиционного договора использовали известную "туалетную схему" и зарегистрировали в госреестре право собственности на объекты, которые не существуют, чтобы увеличить площадь застройки, говорят в ОГП. Сейчас участок арестован и с ним нельзя проводить никаких юридических действий или проводить на нем работы.

Третья причина - к институту ведет единственная подъездная дорога шириной 1,5 метра от проспекта Глушкова. Это единственный "мостик", который не дает участку института стать анклавом и который не входит в состав земель НПП "Голосеевский". В случае возведения ЖК застройщику необходимо будет расширить дорогу, чтобы та соответствовала государственным строительным нормам. Сделать это не получится, потому что с обеих сторон - заповедный фонд.

Четвертая причина - усиление антропогенного воздействия на теремковский лес в случае появления нескольких тысяч жителей, то есть вытаптывание и осушение леса, эрозия почв.

Пятая причина - невозможность соблюдения предусмотренного законодательством пожарного разрыва, 50 м, между домами и НПП, учитывая малый размер участка.

Петиция на сайте Киевского городского совета о недопущении застройки урочища набрала необходимое количество голосов и находится на рассмотрении Виталия Кличко.

Кто держит район

Компания-застройщик территории Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена "Юг-проект" вместе с другими 60-ю фирмами входит в корпорацию "КСМ-групп". Последняя заняла восьмое место в списке крупнейших застройщиков Киева от ЛУН и журнала НВ. В 2024 году группа сдала в эксплуатацию 760 квартир, еще 1 820 строит.

Посягательство на урочище "Теремки" - лишь малая часть строительной империи "КСМ-групп", образованной на землях Национальной академии наук. Все свои крупнейшие ЖК корпорация возвела на участках, принадлежащих НАНУ, и все - в Голосеевском районе Киева. Самым известным и крупным из них является ЖК "Кришталеві джерела".

НАНУ на протяжении 20 лет передает значительные наделы ценной земли для застройки, говорится в выводах Государственной аудиторской службы. При этом темпы передачи земли по инвестиционным договорам в последние годы существенно усилились.

"Земельные участки использовались академией не для развития науки, а передавались под застройку для получения незначительного количества жилья и нежилых помещений по инвестиционным соглашениям. Такая деятельность академии наук продолжается уже более двадцати лет, в течение которых заключено 44 инвестиционных договора. Причем 20 из них заключены в 2020-2023 годах", - говорится в отчете.

По данным аудиторов, НАНУ передала частным инвесторам в целом более 130 га земли. Подавляющее большинство сделок - 34 из 44 - предусматривает застройку 116 га земли в Киеве. Если первые инвестиционные соглашения с частными структурами предусматривали "обмен" участков на 10% квартир в построенных комплексах, то к 2023 году эта цифра по отдельным договорам уменьшилась до 2% от общей площади застройки.

"Главная цель инвестиционных договоров - обеспечение жильем ученых - не реализовалась. Как показал аудит, жилой фонд НАНУ за 2020-2023 годы пополнился лишь на 107 квартир. В то же время в очереди на получение служебного жилья находились 650 человек. Через 16 лет с момента заключения инвестиционного соглашения НАНУ еще не получила 152 квартиры в "Кришталевих джерелах", хотя комплекс давно введен в эксплуатацию", - сообщили аудиторы.

Тень дела Чернышова

Летом 2020 года на столичных Позняках в результате утечки газа взорвалась панельная десятиэтажка. 40 семей остались без квартир, ведь секция дома не подлежала ремонту. Президент Владимир Зеленский тогда пообещал приобрести жилье пострадавшим за государственный счет. Через четыре дня он вручил ключи от первых 12 квартир в ЖК "Кришталеві джерела" девелопера "КСМ-групп".

Как выяснила журналистка "Громадського" Виктория Рощина, застройщик предоставил государству эти 12 квартир бесплатно. Что взамен должна была получить "КСМ-групп" - отказались отвечать и в компании, и в Офисе президента. В том же году владелец компании получил благодарность от Зеленского "за поддержку и активную гражданскую позицию, неравнодушие к изменениям и реформам, происходящим в Украине".

Бенефициаром компаний из орбиты "КСМ-групп" является семья Копыстырь: отец Николай, сыновья Арсений и Сергей. "Главным" является Сергей, название компании - это его инициалы.

Одним из учредителей заказчика строительства крупнейшего проекта девелопера "Кришталевих джерел" "Гидроинж-буд" было ООО "Глобал проперти 24". Его соучредителем является Александр Сивкович - сын Владимира Сивковича, заместителя секретаря СНБО времен Януковича и фигуранта дела о разгоне Майдана.

Когда в середине 2010-х годов эта информация стала известной, структуру собственности застройщика оперативно изменили и конечным бенефициаром ООО "Глобал проперти 24" стал Роман Ребров. Ребров также является владельцем ООО "Независимая инвестиционная группа", одним из учредителей которого является тот же Александр Сивкович.

Арсений Копыстыра женат на дочери Михаила Вербенского - сотрудника Министерства внутренних дел с более чем 45-летним стажем. В 2005-2010 годах Вербенский был заместителем министра Юрия Луценко, а в 2014-2015 годах возглавлял главный штаб ведомства.

Через полгода после взрыва на Позняках и акта дарения квартир Сергей Копыстыра разработал преступный план застройки земель государственного предприятия на столичном Сырце, говорится в материалах следственных органов.

К реализации преступления Копыстыра привлек министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. Взамен министр должен был получить взятку в виде существенных скидок на квартиры общим объемом 14,5 млн грн, считают прокуроры. До октября 2022 года стороны согласовывали детали сделки, а в ноябре, к большому сожалению Копыстыры, Чернышов покинул пост министра.

Застройщику пришлось договариваться с новым министром, ведомству которого подчинялось государственное предприятие с участком на Сырце, - Александром Кубраковым. Последний "сдал" Копыстыру детективам НАБУ, в результате чего подозрения в совершении преступления получили и Копыстыра, и Чернышов.

Чернышов - один из самых приближенных к Зеленскому чиновников. Президент рассматривал его кандидатуру на должность премьер-министра. Коррупционное дело сильно ударило по репутации власти. Для "эвакуации" Чернышова из-за границы привлекали Главное управление разведки, поскольку был риск, что тот не вернется в Украину.

Собеседники УП в НАБУ связывают рейд против них 21 июля и молниеносное принятие законопроекта №12414 о лишении независимости НАБУ и САП на следующий день с "местью Офиса президента за дело Чернышова".

Копыстыра находится под стражей с правом внесения залога 100 млн грн. Такую сумму уже вносил за него отец в 2023 году, когда застройщика посадили сразу после разоблачения Кубраковым.

Есть ли шанс, что "КСМ-групп" откажется от идеи строительства на территории Института зоологии или свернет строительный бизнес? Погребиский считает, что все зависит от дальнейшего развития событий вокруг НАБУ и САП и добавляет, что важнее "закрыть" схему по раздаче земель академией наук через инвестиционные договоры.