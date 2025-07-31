UPG получила разрешение на аренду еще 47 заправок Коломойского

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение "Укрпалетсистем", оператору сети АЗС UPG, арендовать еще 47 автозаправочных станций (АЗС) компаний группы "Приват".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно решению АМКУ, "Укрпалетсистем" получит контроль над активами 10 компаний группы "Приват", среди которых ООО "Ньюпорт Холдинг" (10 АЗС), "Нафтапрайм" (9 АЗС), "Лайк Инвест" (6 АЗС) и другие. Всего речь идет о 47 АЗС, расположенных по всей Украине.

Ранее, 10 июля, АМКУ уже предоставил разрешение на аренду 34 АЗС в Киевской области. Таким образом, в целом "Укрпалетсистем" может арендовать 81 автозаправочную станцию из группы "Приват".

По данным ЭП, впоследствии под контроль UPG могут перейти не менее 400 АЗС группы "Приват".

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Напомним:

В октябре 2024 года малоизвестная фирма "Макс энерго Ресурс" Игоря Супруненко купила на аукционе "Приватбанка" 245 АЗС, которые контролировал ранее Игорь Коломойский.

Ранее, Антимонопольный комитет разрешил компании "Укрпалетсистем", которая входит в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду 34 автозаправки, которые связаны с сетью Avias группы "Приват".