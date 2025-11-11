Українська правда
Нацбанк показав курс долара і євро на середу 12 листопада

Віктор Волокіта — 11 листопада, 16:58
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у середу 12 листопада подорожчає на 7 копійок до 48,61 грн. 

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара подорожчає на 6 копійок до 42,01 грн.

Офіційні курси на середу 12 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 42,01 грн (41,95 грн станом на 11 листопада);
  • 1 євро - 48,61 грн (48,54 грн станом на 11 листопада).

Читайте також: МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?

