Нацбанк показав курс долара і євро на середу 12 листопада

Офіційний курс євро до гривні у середу 12 листопада подорожчає на 7 копійок до 48,61 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара подорожчає на 6 копійок до 42,01 грн.

Офіційні курси на середу 12 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 42,01 грн (41,95 грн станом на 11 листопада);

1 євро - 48,61 грн (48,54 грн станом на 11 листопада).

