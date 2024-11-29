Працівники Amazon проведуть глобальний страйк на чорну п’ятницю

Гасло "змусимо Amazon заплатити під час страйку робітників компанії

Співробітники Amazon у 20 країнах, включно зі США, Німеччиною, Японією та Індією, проведуть триденний страйк з 29 листопада по 2 грудня, охоплюючи період від чорної п’ятниці до кіберпонеділка.

Про це пише The Hill 28 листопада.

Акцію під назвою "Змусимо Amazon заплатити" організовують UNI Global Union та Progressive International.

Протест спрямований на покращення умов праці, підвищення зарплат і захист прав співробітників.

Це вже п’ятий рік, коли працівники закликають компанію до змін. Генеральна секретарка UNI Global Крісті Гоффман звинуватила Amazon у "гонитві за прибутком шляхом експлуатації працівників".

Amazon вклала значні кошти у протидію створенню профспілок, проте масштабні страйки по всьому світу демонструють незламність прагнення працівників до справедливості, заявила Гоффман.

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