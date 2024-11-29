Работники Amazon проведут глобальную забастовку на черную пятницу
Сотрудники Amazon в 20 странах, включая США, Германию, Японию и Индию, проведут трехдневную забастовку с 29 ноября по 2 декабря, охватывая период от черной пятницы до киберпонедельника.
Об этом пишет The Hill 28 ноября.
Акцию под названием "Заставим Amazon заплатить" организуют UNI Global Union и Progressive International.
Протест направлен на улучшение условий труда, повышение зарплат и защиту прав сотрудников.
Это уже пятый год, когда работники призывают компанию к изменениям. Генеральный секретарь UNI Global Кристи Хоффман обвинила Amazon в "погоне за прибылью путем эксплуатации работников".
Amazon вложила значительные средства в противодействие созданию профсоюзов, однако масштабные забастовки по всему миру демонстрируют несокрушимость стремления работников к справедливости, заявила Хоффман.
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