Работники Amazon проведут глобальную забастовку на черную пятницу

Сотрудники Amazon в 20 странах, включая США, Германию, Японию и Индию, проведут трехдневную забастовку с 29 ноября по 2 декабря, охватывая период от черной пятницы до киберпонедельника.

Об этом пишет The Hill 28 ноября.

Акцию под названием "Заставим Amazon заплатить" организуют UNI Global Union и Progressive International.

Протест направлен на улучшение условий труда, повышение зарплат и защиту прав сотрудников.

Это уже пятый год, когда работники призывают компанию к изменениям. Генеральный секретарь UNI Global Кристи Хоффман обвинила Amazon в "погоне за прибылью путем эксплуатации работников".

Amazon вложила значительные средства в противодействие созданию профсоюзов, однако масштабные забастовки по всему миру демонстрируют несокрушимость стремления работников к справедливости, заявила Хоффман.

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