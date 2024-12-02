Путін повернув компанії Carlsberg "Балтику": акції зросли

Акції компанії Carlsberg зросли на 3,9% після того, як лідер Кремля Володимир Путін підписав указ, який припиняє урядовий контроль над російським бізнесом пивоварної компанії.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Кремль виключив Baltika Breweries зі списку активів, які перебувають під тимчасовим управлінням, передавши контроль назад компанії Carlsberg.

Попри це підвищення, акції Carlsberg все ще знизились більше ніж на 10% від початку року.

Компанія підтвердила, що ознайомлена з заявою російських влади і наразі оцінює ситуацію.

Нагадаємо:

Раніше, російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Данський виробник пива Carlsberg був "шокований" рішенням російської влади забрати його російські активи - заводи "Балтика": компанія не наблизилась до розуміння того, що може статися далі.

Данська пивоварна компанія Carlsberg Group оголосила, що відкликає у "Балтики" ліцензії, що давали змогу виробляти і продавати продукцію корпорації.