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Зеленського просять підписати закон про підвищення акцизів на тютюн

Віктор Волокіта — 10 січня, 09:35
Зеленського просять підписати закон про підвищення акцизів на тютюн

Український національний комітет Міжнародної торговельної палати (ICC Ukraine) просить президента України Володимира Зеленського підписати закон №4115-IX із поправками до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби, спрямований на підпис главі держави ще 9 грудня 2024 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закон було ухвалено Верховною Радою 4 грудня 2024 року і передбачалося, що він набуде чинності з 1 січня 2025 року. Через затримку в його підписанні у представників бізнесу відсутнє розуміння планування своєї бізнес-діяльності на цей рік, прогнозованості у сплаті податків у майбутньому та інвестиційної стратегії загалом", - вважає ICC Ukraine.

Асоціація пояснює, що левову частку в оподаткуванні тютюнової продукції становить акцизний податок, тож розмір його ставок має вирішальний вплив на бізнес-процеси тютюнової та суміжних галузей економіки.

З критикою затягування підписання цього закону виступає і перший заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Пряме невиконання Конституції і не підписання закону в строк коштувало вже бюджету з 1 січня 252 млн грн. Або простіше: ОП подарував тютюновому бізнесу вже 1/4 мільярда) І цей рік тільки почався)", - написав Железняк у телеграмі.

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Нагадаємо:

З 2018 року в Україні працював план підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щорічно, однак через девальвацію у 2025 році акциз на сигарети за цим планом становив би лише 70 євро, у зв'язку з чим виникла необхідність переглянути ставки акцизного податку.

Зазначеним вище законом Україна переглянула графік поетапного підвищення акцизного податку на сигарети, перевівши ставки з гривень у євро і встановивши досягнення кінцевої мети 90 євро за 1000 сигарет у 2028 році.

З урахуванням рівня акцизів 2516,54 грн, або 57,4 євро у разі набуття законом чинності підвищення акцизу на сигарети 2025 року становитиме 35,8%, поки ж акцизи зросли з 1 січня на 20%.

У 2026 році акцизний податок на сигарети становитиме 82 євро, у 2027 році - 86 євро, для ТВЕНів відповідно 70,8 євро і 71,14 євро.

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Зеленський

Зеленського просять підписати закон про підвищення акцизів на тютюн
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