ЄС скоротить імпорт сталі на 15% через нові мита Трампа

Європейський Союз із квітня скоротить квоти на імпорт сталі ще на 15%, щоб запобігти напливу дешевої продукції після запровадження США 25%-го мита на імпорт.

Про це пише Reuters.

Виконавчий віце-президент Єврокомісії Стефан Седжорн заявив: "ЄС не може бути єдиним континентом, який дозволяє своїй промисловості розвалюватися". Він наголосив, що через обмеження доступу на американський ринок виробники з Канади, Індії та Китаю можуть переорієнтуватися на Європу, що загрожує європейським заводам.

За даними Єврокомісії, у 2024 році ЄС імпортує близько 60 млн тонн сталі, з яких 30 млн – у межах безмитної квоти. Будь-який імпорт понад ліміт уже зараз обкладається 25%-м тарифом.

Окрім обмеження імпорту, Комісія готує новий Європейський план дій щодо сталі та металів. У третьому кварталі будуть запропоновані додаткові заходи, які мають замінити чинні обмеження після 2026 року.

Нагадаємо:

США запроваджують 50% мита на канадську сталь і алюміній у відповідь на новий 25-відсотковий податок на експорт електроенергії з Канади до США.

Американські виробники стикаються зі зростанням цін на сталь після оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит.