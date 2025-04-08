"Економічний ефект – понад 600 мільйонів": уряд скасував низку регуляторних інструментів

Уряд ухвалив низку рішень щодо скасування 204 інструментів регулювання в різних сферах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на Урядовому порталі.

За його словами, скасовано 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю, 15 – у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва та пожежної безпеки, а також 22 – стосуються правоохоронної діяльності, довкілля, агропромислового комплексу та інших сфер.

"Тепер не потрібно буде оформлювати погодження проекту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо. Економічний ефект ухвалених сьогодні рішень складе понад 600 млн грн", — підкреслив Шмигаль.

Він повідомив, що у найближчих планах передбачено скасування ще понад сотні регуляторних інструментів, більшість з яких знаходяться у сфері компетенції Міністерства захисту довкілля, МОЗ та Міністерства економіки.