Як зміниться оцінка майна

Перезапуск системи оцінки відкриє шлях до чесної конкуренції, якісних послуг та нових інвестицій.

Правила оцінки майна майже не змінилися з 2003-2007 років. Світ за цей час кілька разів оновлював стандарти, а ми досі працюємо за старими. Це обертається судовими спорами, подвійними витратами для людей і недовірою з боку інвесторів.

Зареєстрований 27 червня законопроєкт №13435 має змінити ситуацію. Він пропонує перезапуск системи оцінки, який відкриє шлях до чесної конкуренції, якісних послуг та нових інвестицій. Ідеться не про чергові зміни в регулюванні, а про реально нові правила гри для бізнесу та людей. Законопроєкт допоможе позбутися плутанини, яка виникає через застарілі стандарти.

Зараз один і той самий об’єкт можуть оцінити по-різному залежно від того, хто робить оцінку: оцінювач, "земельник" чи судовий експерт. Через це люди платять зайві гроші, а бізнес втрачає час. Крім того, Україна має міжнародні зобов’язання: ми пообіцяли МВФ перейти на правила Євросоюзу. Іноземні партнери очікують на зрозумілу, прозору систему і саме такий підхід закладений у новому законопроєкті.

Міжнародні правила замість локальних

Документ запроваджує IVS та EVS – стандарти, за якими працюють оцінювачі в ЄС і США. Це означає, що звіт, підготовлений у Києві, визнаватимуть і в Берліні, і в Нью-Йорку. Бізнес зможе легко укладати угоди за реальною ринковою ціною.

Оцінка нерухомості як єдиного об’єкта

Зараз власники змушені замовляти дві окремі оцінки: для землі та будівлі. Це дорого, складно і часто – нелогічно. Нові правила дозволяють оцінювати земельну ділянку й будівлі як єдиний об’єкт. Саме так працює система в багатьох європейських країнах. Це буде простіше, швидше і точніше.

Оцінка майна в межах судової експертизи за міжнародними стандартами

Нині визначення вартості майна є предметом низки судових експертиз. Проте на практиці судовим експертам складно застосовувати стандарти оцінки, оскільки методологія судових експертиз визначається окремими методиками, прийнятими відповідно до профільного закону. Також на відміну від звіту про оцінку, висновок експерта про визначення вартості майна не підлягає рецензуванню. Це ускладнює його об'єктивну оцінку судом та використання для вчинення правочинів.

Тому законопроєкт передбачає дотримання у висновку судового експерта вимог, передбачених для звіту про оцінку, у частині визначення вартості майна. Проєкт дозволяє рецензування такого висновку на предмет відповідності міжнародним стандартам оцінки. У законі про судову експертизу планується встановити дисциплінарну відповідальність судового експерта за порушення правил оцінки майна як частини законодавства про судову експертизу.

Оцінювачі працюватимуть як єдина спільнота

В Україні є кілька професійних об’єднань оцінювачів, але до них входять лише 20% фахівців. Більшість оцінювачів залишаються осторонь професійного самоврядування. У такій розрізненій системі важко захищати їх права, стежити за якістю їх роботи і формувати спільну позицію на рівні державної політики.

Новий закон пропонує об’єднати всіх оцінювачів в одну потужну саморегульовану організацію. Вона готуватиме фахівців, перевірятиме звіти, оперативно реагуватиме на порушення та представлятиме інтереси професійної спільноти.

Реформування системи самоврядування оцінювачів має стати ключовим чинником удосконалення регулювання сфери загалом, адже проєкт передбачає перехід до автономного регулювання сфери оцінювачами задля підвищення ефективності регулювання та оптимізації державних витрат на адміністрування сфери.

Навчання без бюрократії

Щоб стати оцінювачем, потрібно буде пройти базовий курс навчання. Він триватиме рік і включатиме теорію та практику. Після цього кандидат має скласти іспит, під час якого захищатиме результати своєї практичної роботи. Якщо успішно його складе, то отримає кваліфікаційне свідоцтво. Документ буде безстроковим.

Однак це не означає, що після отримання свідоцтва оцінювач більше не навчатиметься. Раз на три роки він буде підтверджувати свою професійну придатність виконанням встановленого обсягу відвідування освітніх програм та проходженням рецензування звітів, складених таким оцінювачем, або тестом.

Новий правовий статус і відкритий ринок

З’являється поняття "суб’єкт оцінки" замість "суб'єкта оціночної діяльності". Це усуває недоцільний розподіл на оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності і дозволяє оцінювачу працювати не тільки як ФОП, а і як суб'єкт незалежної професійної діяльності. Іноземним оцінювачам надається можливість безперешкодно отримувати визнання кваліфікації в Україні, якщо такі самі умови забезпечені українським оцінювачам у відповідних іноземних юрисдикціях.

Оцінка майна стане цифровою

Законопроєкт передбачає створення двох електронних реєстрів: Єдиного реєстру оцінювачів і Державного реєстру звітів про оцінку майна. Це дозволить об’єднати всю ключову інформацію в одному місці і забезпечити зручну взаємодію між оцінювачами, державою та саморегульованою організацією.

Реєстрація звітів та рецензій у державному реєстрі зменшить ризик підробок. Неможливо буде видати фальшивий документ або змінити дані заднім числом. Крім того, зібрана в реєстрі інформація стане цінним джерелом для аналізу державою та інвесторами. Це дозволить точніше оцінювати вартість майна, стежити за ринковими тенденціями та ухвалювати виважені рішення.

Врегулювання конфлікту рецензій та вирішення інших спорів

Склалася практика наявності кількох рецензій з протилежними висновками стосовно одного звіту про оцінку майна. Це призводить до ускладнення використання результатів оцінки майна для цілей судового розгляду, вчинення правочинів або ухвалення владних рішень. З огляду на це у законопроєкт закладений механізм досудового врегулювання спорів у сфері оцінки майна, зокрема спорів щодо конфліктних рецензій. Їх розглядатиме спеціальний апеляційний комітет при Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії оцінювачів.

Комітет працюватиме у форматі ad hoc, тобто створюватиметься для вирішення лише конкретного спору. До складу такого комітету входитимуть досвідчені оцінювачі з визнаною професійною репутацією. Такий підхід дозволить швидко й об’єктивно розв’язувати суперечки, не чекаючи місяцями рішень суду.

Законопроєкт №13435 – це одна з найважливіших реформ у сфері майнових відносин за останні роки. Він створює нову, сучасну та прозору систему оцінки, у якій буде менше маніпуляцій та зловживань, більше справедливості й довіри. Його ухвалення відкриє шлях до справді якісного оновлення галузі і наблизить Україну до євросоюзівських стандартів у сфері, де раніше панувала плутанина.