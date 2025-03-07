АРМА списало майже 140 мільйонів з підсанкційних компаній Фрідмана та Авена

АРМА списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном.

Про це повідомляє голова агентства Олена Дума.

Спочатку кошти будуть спрямовані на закупівлю військових облігацій. Потім — поповнять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Зазначається, що АРМА отримало можливість перерахувати отримані кошти до Фонду ліквідації наслідків збройної агремії завдяки затвердженим урядом змін до порядку управління санкційними активами.

Дума нагадала, що раніше АРМА вже списало 18 мільйонів доларів Фрідмана і Авена, а агентство загалом управляє санкційними грошовими активами на суму 5,5 млрд грн.

Нагадаємо:

У листопаді 2022 року арештовані товарні знаки "Альфа-груп" вартістю 2 млрд грн, які належать кіпрській компанії, пов'язаної з російським олігархом, передали АРМА.