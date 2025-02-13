Україна аналізує драфт угоди з США про рідкісноземельні метали – ЗМІ

Українська сторона аналізує драфт фінансової угоди з США щодо рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

Як зазначає джерело, під час телефонної розмови Зеленський сказав Трампу, що Україна отримала драфт угоди і почала аналізувати пропозицію, а відповідь буде в Мюнхені на етапі зустрічі з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

"Готуємось зробити все максимально ефективно, щоб дати якнайбільше користі Україні та Америці і зробити це успіхом. Сам президент Трамп не звертався підписати цю угоду, обговорення йшло з міністром фінансів США. Президент Трамп все сприйняв в розмові позитивно", — розповіло джерело.

Як пише CNN, 12 лютого президент України Володимир Зеленський з міністром фінансів США Скоттом Бессентом обговорили проєкт угоди. До того українська сторона наполягала, щоб угода містила суттєві гарантії безпеки для України.

Як зазначає видання, під час зустрічі Бессент надав Зеленському фінансову угоду, яку український президент не погодив.

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Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати доступ до рідкісноземельних мінералів вартістю 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу.