Украина анализирует драфт соглашения с США о редкоземельных металлах - СМИ

Украинская сторона анализирует драфт финансового соглашения с США по редкоземельным металлам.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на собственные источники в Офисе президента.

Как отмечает источник, во время телефонного разговора Зеленский сказал Трампу, что Украина получила драфт соглашения и начала анализировать предложение, а ответ будет в Мюнхене на этапе встречи с вице-президентом США Джеем Ди Венсом .

"Готовимся сделать все максимально эффективно, чтобы дать больше пользы Украине и Америке и сделать это успехом. Сам президент Трамп не обращался подписать это соглашение, обсуждение шло с министром финансов США. Президент Трамп все воспринял в разговоре положительно", — рассказал источник.

Как пишет CNN, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский с министром финансов США Скоттом Бессентом обсудили проект соглашения. К тому же украинская сторона настаивала, чтобы соглашение содержало существенные гарантии безопасности для Украины.

Как отмечает издание, во время встречи Бессент предоставил Зеленскому финансовое соглашение, которое украинский президент не согласовал.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил , что Украина "по сути согласилась" предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.