Минобороны отдало 23 миллиарда ГНСУ из-за риска неиспользования средств

В Министерстве обороны комментируя перенаправление 23 миллиардов гривен в Госпогранслужбу, несмотря на контакт в Агентстве оборонных закупок, отметили что существовал риск неиспользования средств.

Об этом сообщило Министерство обороны в ответе на запрос LIGA.net.

В Минобороны отметили, что решение о перенаправлении средств на закупки через ГПСУ принято на Ставке Верховного Главнокомандующего.

"В конце ноября на счетах АОЗ оставалось 102 млрд грн. Сумма невзятых бюджетных обязательств составляла 45 млрд грн, а неуплаченных по заключенным контрактам - 57 млрд грн. Это создало риск, что часть средств не будет использована для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины до завершения бюджетного года", - отметили в Минобороны.

<Там добавили, что решение было принято во избежание задержек в поставках боеприпасов. Там добавили, что решение было принято во избежание задержек в поставках боеприпасов.

По состоянию на 13 декабря 2024 года на счетах АОЗ осталось 59 млрд грн, которые сейчас находятся в процессе активной контрактации. Приоритеты - боеприпасы по коммерческим предложениям АОЗ, БПЛА типа Mavic, FPV для обеспечения потребностей ВСУ в первом квартале 2025 году"", - пояснили в министерстве.

Напомним:

Агентство оборонных закупок Министерства обороны планировало использовать 23 млрд гривен, которые отдали Госпогранслужбе, на финансирование уже подготовленных контрактов по закупке критических боеприпасов для Вооруженных Сил Украины..