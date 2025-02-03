Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у "Дію"
Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - повідомив він.
У "Дії" надходитимуть сповіщення про:
- номери рецепта та код погашення.
- код направлення до лікарів.
- запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.
Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.
Нагадаємо:
Міністерство цифрової трансформації разом з українськими банками створили єдину "Дія.Картку", на яку можна буде отримувати усі виплати від держави.