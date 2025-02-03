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Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у "Дію"

Артур Крижний — 3 лютого, 19:21
Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у Дію

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - повідомив він.

У "Дії" надходитимуть сповіщення про:

  • номери рецепта та код погашення.
  • код направлення до лікарів.
  • запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації разом з українськими банками створили єдину "Дія.Картку", на яку можна буде отримувати усі виплати від держави.

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