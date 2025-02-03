Рецепти, направлення та медичні повідомлення надходитимуть у "Дію"

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уряд затвердив зміни до постанови. Скоро запустимо медичні пуші в Дії, щоб ви не губили важливу інформацію серед купи смс у телефоні", - повідомив він.

У "Дії" надходитимуть сповіщення про:

номери рецепта та код погашення.

код направлення до лікарів.

запити на доступ до даних, згоду на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Він додав, що команда Мінцифри працюватиме над сервісом спільно з МОЗ, а щойно запустяться медичні сповіщення - повідомить додатково.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації разом з українськими банками створили єдину "Дія.Картку", на яку можна буде отримувати усі виплати від держави.