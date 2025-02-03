Рецепты, направления и медицинские сообщения будут поступать в "Дію"
Электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в "Дію".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в Дії, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне", - сообщил он.
В "Дії" будут поступать оповещения о:
- номерах рецепта и коде погашения.
- код направления к врачам.
- запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.д.
Он добавил, что команда Минцифры будет работать над сервисом совместно с Минздравом, а как только запустятся медицинские оповещения - сообщит дополнительно.
Напомним:
Министерство цифровой трансформации вместе с украинскими банками создали единую "Дія.Картку", на которую можно будет получать все выплаты от государства.