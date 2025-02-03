Рецепты, направления и медицинские сообщения будут поступать в "Дію"

Электронные направления к врачу, рецепты на лекарства и другие медицинские сообщения будут поступать в "Дію".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Правительство утвердило изменения в постановление. Скоро запустим медицинские пуши в Дії, чтобы вы не теряли важную информацию среди кучи смс в телефоне", - сообщил он.

В "Дії" будут поступать оповещения о:

номерах рецепта и коде погашения.

код направления к врачам.

запросы на доступ к данным, согласие на обработку персональных данных, утверждение плана лечения и т.д.

Он добавил, что команда Минцифры будет работать над сервисом совместно с Минздравом, а как только запустятся медицинские оповещения - сообщит дополнительно.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации вместе с украинскими банками создали единую "Дія.Картку", на которую можно будет получать все выплаты от государства.