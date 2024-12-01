Понад мільйон українців подали заяву на “тисячу Зеленського”

Більше одного мільйона громадян подали заявку на отримання "зимової єПідтримки" через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба застосунку "Дія".

"Понад мільйон українців та українок подали заяву в Дії на 1 000 грн Зимової єПідтримки", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" додали, що подати заявку на отримання 1 000 грн можна до 28 лютого включно. Гроші можна витратити на: комуналку, медицину, юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок, розваги тощо.

Щоб оформити тисячу підтримки в Дії, вам потрібна картка Національного кешбеку.

Як отримати виплату

За допомогою застосунку Дія:

1) встановити мобільний застосунок Дія

2) Якщо у вас немає картки "Національний кешбек", треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк)

3) У Дії у розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку"

3) Обрати у застосунку Дія послугу "Зимова єПідтримка"

4) Подати заявку на отримання допомоги

5) Очікуйте зарахування коштів

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн

З допомогою Укрпошти

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через "Укрпошту" — зможуть отримати "Зимову єПідтримку" через "Укрпошту".

Витратити кошти вони зможуть також через "Укрпошту" — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат.

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