Более миллиона украинцев подали заявление на "тысячу Зеленского"

Более одного миллиона граждан подали заявку на получение "зимней еподдержки" через "Действие".

Об этом сообщает пресс-служба приложения "Действие".

"Более миллиона украинцев и украинок подали заявление в Действии на 1 000 грн Зимней поддержки", - говорится в сообщении.

В "Действии" добавили, что подать заявку на получение 1000 грн можно до 28 февраля включительно. Деньги можно потратить на: коммуналку, медицину, юридические услуги, образование, спорт, отдых, развлечения и т.д.

Чтобы оформить тысячу поддержки в Действии, вам нужна карточка Национального Кэшбека.

Как получить выплату

С помощью приложения Действие:

1) установить мобильное приложение Действие

2) Если у вас нет карты "Национальный кэшбек", нужно ее открыть в одном из банков (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом, Радабанк)

3) В Действии в разделе "Сервисы" нужно активировать карту "Национального Кэшбека"

3) Выбрать в приложении Действие услугу "Зимова єПідтримка"

4) Подать заявку на получение помощи

5) Ожидайте зачисление средств

Открытие и обслуживание карты "Национальный кэшбек" бесплатно. Никаких налогов на полученную 1000 грн

С помощью Укрпочты

Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие выплаты через "Укрпочту" - смогут получить "Зимнюю еподдержку" через "Укрпочту".

Потратить средства они смогут через "Укрпочту" — на оплату коммунальных услуг или приобретение товаров украинского производства.

Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов.

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