На Волині викрили масштабну схему розкрадання лісу: організатор вчинив самогубство

Учасники злочинної організації незаконно вирубали у лісовому угідді ДП "Ліси України" дерев на суму понад 6,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Правоохоронці встановили причетність 15 мешканців Камінь-Каширського району до незаконної вирубки лісодеревини з ділянок лісових угідь однієї з філій ДП "Ліси України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж тривалого періоду фігуранти справи без дозволів проводили рубки дерев у лісовому господарстві.

Зрублені дерева, за даними Нацполу, перевозили до приватних лісопильних пилорам, де обробляли та продавали населенню. Гроші з незаконної діяльності розподіляли між собою.

Серед учасників злочинного бізнесу було шестеро службовців лісового господарства, стверджують правоохоронці.

"Встановлено, що у період з квітня по жовтень 2024 року внаслідок незаконної діяльності лісорубів було завдано шкоди довкіллю на суму 6,4 мільйонів гривень", - продовжили у пресслужбі.

У фігурантів вилучили понад 2 мільйонів гривень у різній валюті, вантажні автомобілі, лісодеревину без документів та інше майно, що свідчить про їхню протиправну діяльність.

Головним фігурантам оголосили про підозру за незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут лісу та створення злочинної організації. Організатор злочинної схеми після викриття вчинив самогубство.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що введений під час воєнного стану мораторій на перевірки у лісовому секторі сприяв зростанню незаконної вирубки лісів.