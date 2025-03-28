На Волыни разоблачили масштабную схему хищения леса: организатор совершил самоубийство

Участники преступной организации незаконно вырубили в лесном угодье ГП "Леса Украины" деревьев на сумму более 6,4 миллиона гривен, привлекая к схеме хищения шестерых работников лесного хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители установили причастность 15 жителей Камень-Каширского района к незаконной вырубке леса с участков лесных угодий одного из филиалов ГП "Леса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении длительного периода фигуранты дела без разрешений проводили рубки деревьев в лесном хозяйстве.

Срубленные деревья, по данным Нацпола, перевозили в частные лесопильные пилорамы, где обрабатывали и продавали населению. Деньги с незаконной деятельности распределяли между собой.

Среди участников преступного бизнеса было шестеро служащих лесного хозяйства, утверждают правоохранители.

"Установлено, что в период с апреля по октябрь 2024 года в результате незаконной деятельности лесорубов был нанесен ущерб окружающей среде на сумму 6,4 миллионов гривен", - продолжили в пресс-службе.

У фигурантов изъяли более 2 миллионов гривен в разной валюте, грузовые автомобили, лесодеревину без документов и другое имущество, свидетельствующее об их противоправной деятельности.

Главным фигурантам объявили о подозрении за незаконную порубку, перевозку, хранение и сбыт леса и создание преступной организации. Организатор преступной схемы после разоблачения совершил самоубийство.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что введенный во время военного положения мораторий на проверки в лесном секторе способствовал росту незаконной вырубки лесов.