Податківців зобов'яжуть носити камери

Всіх податківців оснастять бодікамерами, які фіксуватимуть здійснення податкових перевірок.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання з боку податківців та платників податків.

Також податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами для ліквідації написаних від руки актів.

Нагадаємо:

Державна податкова служба оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – "Клубу білого бізнесу".