Податківців зобов'яжуть носити камери
Данило Гетманцев
Всіх податківців оснастять бодікамерами, які фіксуватимуть здійснення податкових перевірок.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За словами Гетманцева, такі заходи унеможливлять зловживання з боку податківців та платників податків.
Також податківці будуть оснащені планшетами та переносними принтерами для ліквідації написаних від руки актів.
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