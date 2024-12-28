Налоговиков обяжут носить камеры

Всех налоговиков оснастят бодикамерами, которые будут фиксировать осуществление налоговых проверок.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, такие меры сделают невозможным злоупотребления со стороны налоговиков и налогоплательщиков.

Также налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами для ликвидации написанных от руки актов.

Напомним:

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