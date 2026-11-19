Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту готує оформлення посвідчень моряків за кордоном через ДП "Документ".

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник.

"Отримую повідомлення від українських моряків про труднощі з оформленням посвідчення особи моряка у Варшаві. Запис на подачу документів уже ведеться на червень 2027 року", - написав міністр.

Зараз за кордоном цю послугу надає один оператор - ДП "Моррічсервіс". Тому Мінінфраструктури планують організувати оформлення посвідчень також через ДП "Документ".

"Плануємо запустити послугу у Варшаві та ще восьми центрах у Європі, а також у центрах ДП "Документ" в Україні. Поставив завдання розпочати прийом документів уже протягом кількох тижнів", - додав Калашник.

Найближчим часом міністерство повідомить адреси центрів, дати початку прийому та порядок запису.

Нагадаємо:

У 2023 році українські моряки отримали можливість складати комп'ютерний іспит на підтвердження кваліфікації CES 6.0 в Польщі, у просторі "MRS in Poland".