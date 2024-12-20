МВС призупинило частину послуг з реєстрації після кібератаки РФ

Головний сервісний центр МВС України призупинив надання окремих реєстраційних послуг з транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.

Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що тимчасове припинення реєстраційних послуг пов'язане зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри МВС.

Зокрема, припине такі послуги.

за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;

за договором дарування, міни, за спадщиною

за договором лізингу, біржовою угодою;

вибракування.

Водночас лишаються доступним послуги:

перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону);

встановлення ГБО;

заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків;

екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія);

заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

призначення належного користувача.

"IT-фахівці компетентних служб працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи реєстру. Терміни відновлення роботи реєстру поки невідомі. Щойно реєстр запрацює – сервісні центри МВС відновлять надання послуг", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції, зокрема, реєстрів. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

Реєстри Міноборони працюють у штатному режимі. Центр реагування на кіберінциденти забезпечив безперервну роботу систем.