Коммуналка, связь, рестораны: как украинцы использовали 6,7 миллиарда Нацкешбека и еПоддержки

Украинцы направили большую часть полученных средств по программам "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" на оплату коммунальных услуг.

Об этом сообщает Минэкономики.

Всего из 9,6 млрд грн, выплаченных по этим программам, было потрачено 6,7 млрд грн.

Самой популярной категорией стали коммунальные услуги - на них ушло 3,8 млрд грн (56% от всех расходов). Еще 1,4 млрд грн украинцы потратили на мобильную связь и другие телекоммуникационные услуги.

На кафе и рестораны граждане потратили 386 млн грн. На лекарства ушло 189 млн грн, а на компьютерные услуги - 187 млн грн. Благотворительность тоже вошла в список популярных расходов - украинцы пожертвовали 177 млн грн.

Расходы на книги и печатную продукцию составили 147 млн грн, тогда как транспортные (железнодорожные перевозки и общественный транспорт) - 90 млн грн.

Меньше потратили на кинотеатры (47 млн грн), почтовые услуги (42 млн грн) и платное телевидение (29 млн грн).

В общем, по состоянию на 17 февраля украинцы подали 12 млн заявок на получение выплаты в 1000 грн через "Дію" и банки-партнеры, из них почти 3 млн - на детей.

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Напомним:

С момента запуска программы "Зимняя еПоддержка" почти 12 млн украинцев получили свои выплаты.

Кабинет Министров направил из резервного фонда госбюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы "Зимняя еПоддержка".