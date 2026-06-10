Проблемний конкурс на посаду голови АРМА проведуть наново

Конкурс на голову АРМА почнуть з початку

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Агентства з розшуку і менеджменту активів вирішила провести повторний відбір після того, як на попередньому відсіяли всіх кандидатів.

Про це стало відомо із засідання комісії.

"Комісія повинна докласти всіх зусиль, щоб наступний, повторний конкурс в нас пройшов з можливістю мати кандидатів, з яких ми запропонуємо одну чи декілька кандидатур на призначення", – сказала голова комісії Катерина Риженко.

16 квітня комісія не підтримала кандидатуру єдиного претендента, який зміг пройти попередній відбір.

Нагадаємо:

Відбір на голову АРМА розпочався у листопаді 2025 року.

Закон про реформу АРМА, що запровадив нову процедуру обрання голови агентства шляхом конкурсного відбору, ухвалили ще в червні 2025 року.