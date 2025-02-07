Коломойському відмовили у зміні запобіжного заходу і залишили під вартою

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання Ігорю Коломойському щодо зміни запобіжного захисту у справі про привласнення коштів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сторона захисту Коломойського заявила про неточності в матеріалах справи та відсутність доказів збитків. Адвокати заперечували його причетність до злочину й вимагали змінити запобіжний захід.

Прокурор навів докази обвинувачення, зазначивши, що готівки не було, а експертиза підтвердила необґрунтоване збільшення активів. Слідство вважає, що роботи, на які виділяли кошти "Укрнафти", не проводилися, а гроші переводилися на рахунок підозрюваного. Прокурор також заявив, що ВАКС не має повноважень контролювати це провадження.

Крім того, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання щодо строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського до 9 квітня, повідомляє "Суспільне".

Суд продовжив запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. Прокурор долучив до справи 5 томів з допитами свідків і висновками

Нагадаємо:

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

У серпні 2024 року Ігоюр Коломойському продовжили тримання під вартою до 25 жовтня, і в одній зі справ йому змінили запобіжний захід із тримання під вартою на заставу 1,8 мільярда грн.

Ігор Коломойський, колишній акціонер компанії "Укрнафта", заявив, що націоналізація акцій компанії - це перевищення повноважень.