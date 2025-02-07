Коломойскому отказали в изменении меры пресечения и оставили под стражей

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства Игорю Коломойскому по изменению меры защиты по делу о присвоении средств.

Об этом сообщает "Суспільне".

Сторона защиты Коломойского заявила о неточностях в материалах дела и отсутствии доказательств убытков. Адвокаты отрицали его причастность к преступлению и требовали изменить меру пресечения.

Прокурор привел доказательства обвинения, отметив, что наличных денег не было, а экспертиза подтвердила необоснованное увеличение активов. Следствие считает, что работы, на которые выделяли средства "Укрнафты", не проводились, а деньги переводились на счет подозреваемого. Прокурор также заявил, что ВАКС не имеет полномочий контролировать это производство.

Кроме того, в тот же день Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о сроке действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского до 9 апреля.

Суд продлил меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. Прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

В августе 2024 года Игорю Коломойскому продлили содержание под стражей до 25 октября, и в одном из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,8 миллиарда грн.

Игорь Коломойский, бывший акционер компании "Укрнафта", заявил, что национализация акций компании - это превышение полномочий.