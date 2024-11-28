Податки зростуть вже у листопаді, а не у грудні – Гетманцев

Закон про історичне підвищення податків було опубліковано у газеті "Голос України". Відтак він набуде чинності з 29 листопада.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

"Багато хто запитує. Так, ресурсний закон опублікований сьогодні", - повідомив Гетьманцев.

Гетманцев додав, що зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада.

"Таким чином, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний правка буде підтримана", – додав нардеп.

Як повідомлялося раніше, підвищення податків включає такі зміни:

Підвищення військового збору із зарплат фізосіб (включно з учасниками режиму "Дія.Сіті") з 1,5% до 5% - з дати набрання чинності законом. Виняток – військовослужбовці (залишиться 1,5%).

Збільшення з 1 січня 2025 року військового збору за іншими доходами громадян (крім зарплат) з 1,5 до 5%.

Введення військового збору у розмірі 10% від мінімальної зарплати (зараз – 800 грн) для фізосіб-підприємців першої, другої та четвертої груп.

Введення військового збору для ФОП третьої групи на суму 1% від доходу.

Підвищення ставки податку на прибуток за 2024 рік для банків із 25 до 50%. Оскільки вони вже сплатили податки за старою ставкою за більшу частину цього року, новий податок вводиться ретроспективно (заднім числом).

Підвищення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) з 18% до 25% з 1 січня 2025 року.

Введення щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для АЗС: 30, 45 чи 60 тис. грн за кожну станцію, залежно від її типу. Сума переплат не враховуватиметься для зменшення податкових зобов'язань у майбутньому.

Введення авансового внеску з податку на прибуток для пунктів обміну валют у розмірі 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро – у містах із населенням понад 50 тис. євро. осіб, 200 євро – для інших населених пунктів.

Введення мінімального податку на землю у розмірі 700 грн. та 1 400 грн. за гектар.

Введення щомісячної звітності з ПДФО, військового збору та єдиного соціального внеску з 1 січня 2025 року. Раніше у Верховній Раді це пов'язувалося із запровадженням "економічного бронювання", але зараз ця норма необхідна для моніторингу відповідності заброньованим новим вимогам .

Звільнення "національного кешбеку" від оподаткування ПДФО та військовим збором у 2024-2025 роках.

Підвищення ренти на видобуток щебеню, глини, граніту та піску – не менше 5 дол. за тонну. Читайте також: Великий прокрастинатор. Чому Зеленський відкладає підвищення податків

Нагадаємо:

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11416 про історичне підвищення податків. Очікувалося, що закон набуде чинності 1 грудня. Зокрема про це повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмігаль.