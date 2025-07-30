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Кабмин уволил Елену Думу с должности главы АРМА

Артур Крыжный — 30 июля, 12:10
Кабмин уволил Елену Думу с должности главы АРМА
Фото: Свириденко

Кабинет министров на заседании 30 июля уволил с должности председателя АРМА Елену Думу.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс", - сообщила она.

По ее словам, в конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.

"Главная задача - чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - добавила Свириденко.

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Напомним:

Елена Дума, которая возглавляла Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА), подала заявление об увольнении с этой должности.

Елена Дума была назначена на должность главы АРМА решением Кабмина 30 июня 2023 года. За два года до этого занимала должность заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации.

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