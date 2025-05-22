Регулятор з електронних комунікацій отримав нову керівницю: що про неї відомо

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) 22 травня за результатами таємного голосування обрали головою НКЕК Лілію Мальон.

Про це повідомляє пресслужба Регулятора.

Мальон працює в НКЕК з 2012 року, а з 2021 року є членкинею національного регуляторного органу.

Зазначається, що вона має багаторічний досвід у сфері електронних комунікацій та міжнародного співробітництва, серед іншого, керує напрямок європейської інтеграції, зокрема адаптації законодавства України у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку до законодавства ЄС та інтеграції ринків України у цих сферах до ринків ЄС.

У кінці 2024 році агентство "Інтерфакс-Україна" взяло у Мальон інтерв'ю про приєднання України до Roam like at home (європейський роумінговий простір).