Топменеджер "Укргазвидобування" очолив Держгеонадр

Кабінет міністрів призначив Олега Гоцинця очільником Державної служби геології та надр України.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"На своєму засіданні 29 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення Гоцинця Олега Степановича головою Державної служби геології та надр України", – йдеться у повідомленні.

Раніше Гоцинець працював начальником департаменту надрокористування АТ "Укргазвидобування".

Крім того, він він працював менеджером проєктів НАК "Нафтогаз України". Також є експертом Державної комісії по запасах корисних копалин.

Нагадаємо:

8 листопада уряд звільнив Романа Опімаха з посади голови Державної служби геології та надр України.

Кабінет міністрів України призначив бригадного генерала Олександра Потія Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.