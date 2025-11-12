Міністерка енергетики Гринчук "нічого не чула" про свої ночівлі у Галущенка

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заперечила, що знає щось про те, як вона кілька разів ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

Про це вона сказала у коментарі журналістам "Слідства.Інфо".

12 листопада у Вищому антикорупційному суді під час засідання зачитали дані з протоколу візуального спостереження, де йшлося, що Гринчук "щонайменше тричі" ночувала у Галущенка.

Журналісти попросили посадовицю прокоментувати цей фрагмент, що став публічним у межах справи про масштабну корупцію в енергетиці - операція "Мідас".

Запитання журналістки: "На суді зачитали інформацію, що ви декілька разів ночували у Галущенка. Чи можете це прокоментувати?" Гринчук: "Нічого про це не чула".

Після короткої відповіді чиновниця перервала дзвінок і більше на контакти журналістів не виходила.

Нагадаємо:

Прокурор САП зазначив, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки "заступництву" його перед Зеленським.

Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

В одному з епізодів "плівок Міндіча" президент Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.

Міністра юстицій Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посад.