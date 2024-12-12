Гетманцев про збільшення виробництва спирту на 35%: "Стали більше пити? Ні, детінізація"

За 10 місяців 2024 року в країні збільшилося легальне виробництво спирту на 35,4% в порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Стали більше пити? Зросло населення? Ні, галузь детінізувалася", - заявив він.

Водночас Гетманцев подякував Державній податковій службі за роботу.

Нагадаємо:

Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова – підроблена продукція.