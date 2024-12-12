Гетманцев об увеличении производства спирта на 35%: "Стали больше пить? Нет, детенизация"

За 10 месяцев 2024 года в стране увеличилось легальное производство спирта на 35,4% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Об этом сообщил председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Стали больше пить? Выросло население? Нет, отрасль детенизировалась", - заявил он.

В то же время Гетманцев поблагодарил Государственную налоговую службу за работу.

Вопрос о том, что в Украине Напомним:

Объем черного рынка сигарет в Украине (подделки, Duty Free, контрабанда) в октябре уменьшился с 19,1% на начало года до 12,6% в октябре. Его наибольшая составляющая - поддельная продукция.