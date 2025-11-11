Дружина фігуранта корупції в "Енергоатомі" активно скуповує дорогу нерухомість і авто

Дружина Дмитра Басова, фігуранта справи про масштабну корупційну схему в "Енергоатомі", активно набуває дорогі нерухомість і автомобілі.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Так, Наталія Басова, дружина ексчиновника, придбала квартиру в одному з елітних комплексів Києва - White Lines - вартістю від $140 000, а також оновила автопарк на суму близько $360 000. Серед її нових покупок - Mercedes GLE 300D, Range Rover і Mercedes GLC 220D 2025 року.

Ці придбання сталися після того, як Басова призначили на посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки держкомпанії "Енергоатом".

Крім того, у 2019 році вона отримала 100% капіталу компанії "Дніпровські піски", що розслідувалося за часів роботи її чоловіка в Генеральній прокуратурі. Тоді ж вона придбала квартиру в "Французькому кварталі" та гараж.

Джерела доходу для таких покупок у жінки не були зрозумілі, адже вона не мала офіційних доходів, що могли б це обґрунтувати.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".