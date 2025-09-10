Українки опановують "чоловічі" професії: які найпопулярніші

Експериментальний проєкт служби зайнятості вже залучив 763 українки до навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими".

Про це йдеться на сайті Служби зайнятості.

Зазначається, що від роботодавців, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надійшло 405 заяв.

Навчання вже завершили 247 учасниць, із них 212 успішно знайшли роботу. Ще 516 жінок продовжують навчатися.

Як повідомляє Служба зайнятості, до трійки найпопулярніших професій серед учасниць увійшли: верстатниця деревообробних верстатів – 248 заявок, трактористка – 149 та операторка котельні – 161. Попитом користуються також професії: водійка навантажувача, водійка тролейбуса та слюсарка-ремонтниця.

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п’ять областей: Житомирська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Вінницька та Рівненська.

