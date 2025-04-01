Водопостачання в Чорткові можуть обмежити: водоканал хоче підняти тариф
Комунальне підприємство "Чортків водоканал" звернулося до міської ради з проханням терміново переглянути тарифи на воду та каналізацію.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Підприємство заявляє, що без цього не зможе оплачувати електроенергію, купувати запчастини для ремонту мереж, втримувати працівників і постачати воду цілодобово.
За словами водоканалу, у тариф закладена вартість електроенергії 7,88 грн за кВт, але зараз її ціна – 10,95 грн. Також зросли витрати на ремонт, паливо та зарплати. "Чортків водоканал у місяць отримує 2,3 млн грн від абонентів, а витрати становлять 2,7 млн грн", – повідомили у підприємстві.
Щоб уникнути боргів, водоканал пропонує змінити тарифи:
- Водопостачання – 49,75 грн за 1 м³ (з ПДВ)
- Водовідведення – 29,92 грн за 1 м³ (з ПДВ)
Зазначається, що у середньому рахунок за воду для домогосподарства, що використовує 5 м³ на місяць, може зрости на 60 грн. У підприємстві зазначили, що підвищення не вплине на абонентів із субсидіями – для них різницю компенсує держава.
Коригування тарифів мало відбутися ще у 2022 році, але його відклали через війну. Водночас електроенергія дорожчала, а підприємство накопичувало борги. Чортківська міськрада спільно з водоканалом уже сплатила 3,5 млн грн із загального боргу в 4,2 млн грн.
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