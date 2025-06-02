Центробанк под давлением Кремля: правительство требует более дешевых денег

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с давлением со стороны правительства из-за рекордно высокой ключевой ставки, которая негативно влияет на экономику страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Кремле ожидают снижения учетной ставки уже в ближайшие недели. Некоторые чиновники настаивают, чтобы это произошло на заседании Центробанка в пятницу.

С октября 2024 года ставка держится на уровне 21%. Несмотря на то, что инфляция в апреле снизилась до 6,2%, высокая ставка блокирует инвестиции в гражданскую экономику и подавляет производство.

Правительственная команда уже публично давит на Набиуллину. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Центробанк имеет "пространство для маневра". Похожего мнения придерживается и министр экономики Максим Решетников. Оба предупреждают, что сохранение жесткой монетарной политики грозит экономическим спадом.

По оценкам Центра макроэкономического анализа РФ, производство гражданской продукции в первом квартале ежемесячно сокращалось на 0,8%. Один из крупнейших промышленных игроков, Severstal, сообщил об оттоке 33 млрд рублей и заморозке инвестпрограмм.

В условиях падения доходов от энергоресурсов и дефицита бюджета правительство пытается оживить экономику, но Центробанк опасается повторного скачка инфляции. В декабре Набиуллина призвала к терпению, подчеркнув: "Усиленная монетарная политика уже работает".

Аналитики Bloomberg Economics считают, что нынешние показатели позволяют снизить ставку на 2-3 п.п. - до 18-19% уже в июне.

Напомним:

Российский Центробанк в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%, поскольку инфляционное давление остается высоким и произошло существенное ухудшение условий внешней торговли - на фоне торговых войн упали цены на нефть, основной экспортный товар РФ.