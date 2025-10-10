"Patriot – не для дронів": Зеленський розкритикував захист київських ТЕЦ

Президент Володимир Зеленський заявив, що має претензії до захисту енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише "Укрінформ".

За словами глави держави, проблема не зводиться лише до роботи ППО: "Я не задоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути у мене питання до мера? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду".

Разом із тим президент повідомив, що для підсилення захисту та відновлення об’єктів енергетики вже заготовлено резерв обладнання: "Підготовлена непогана програма… велика кількість трансформаторів", - зазначив він.

Нагадаємо:

Уночі 10 жовтня росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по всій країні.

Унаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Після масованого обстрілу росіян станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві. Скасовано спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.