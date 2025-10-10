Зеленський розповів, що першочергово з інфраструктури захищає ППО

Україна зосередила протиповітряну оборону на 203 ключових об'єктах інфраструктури - насамперед енергетики, газотранспортної системи та водопостачання.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, пише "Укрінформ".

За його словами, деталей не розкривають із безпекових міркувань: "Об'єктів набагато більше, але йдеться про ключові - те, що стосується енергетики, газової системи, водопостачання тощо".

Глава держави визнав, що захист такої інфраструктури - серйозний виклик. Водночас він наголосив, що Україна діє правильно і розраховує на більшу підтримку партнерів: "Більше дій, менше слів".

Зеленський також повідомив, що Україна працює над посиленням ППО системами Patriot. Очікується, що дві такі системи мають прибути восени.

Нагадаємо:

Уночі 10 жовтня росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по всій країні.

Унаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

Після масованого обстрілу росіян станом на 12:00 енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві. Скасовано спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти.