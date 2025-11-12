Україні допоможуть з підводним розмінуванням

В Україні оголосили про створення першої міжвідомчої національної групи інструкторів щодо підводного розмінування.

Про це повідомило Мінекономіки, зазначивши, що ініціатива здійснена у партнерстві з Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).

Група складається з 15 інструкторів з експлуатації підводних дистанційно керованих апаратів. Фахівці, які нещодавно завершили пілотний курс підготовки, представляють Державну службу з надзвичайних ситуацій, Державну спеціальну службу транспорту, Національну поліцію України, Національний центр протимінної діяльності та Національний орган з питань протимінної діяльності.

Ці інструктори будуть готувати майбутніх операторів підводних дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution, що значно розширить можливості країни з очищення каналів та річок

Системи дистанційно керованих апаратів Deep Trekker Revolution дозволяють безпечно знаходити та ідентифікувати боєприпаси на глибині до 300 метрів.

До кінця 2026 року планується поставити національним операторам 60 підводних апаратів Deep Trekker Revolution.

"Чорне море і українська частина дельти Дунаю є життєво важливими водними шляхами для українського експорту зерна. І від того, зможемо ми їх використовувати чи ні, залежить глобальна продовольча безпека.

Підготовка таких фахівців підвищує спроможності України захищати критичну інфраструктуру, експортну логістику та повертати водойми до безпечного використання – зокрема для зрошування полів на півдні України", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Організація навчання та постачання обладнання стали можливими завдяки фінансовій підтримці урядів Нідерландів, Швеції, Іспанії та Люксембургу.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, близько 13 500 квадратних кілометрів водних територій України, зокрема річка Дніпро, озера та узбережжя Чорного моря, потенційно забруднені вибухонебезпечними залишками війни.

З початку повномасштабного вторгнення водолази ДСНС очистили 190 квадратних кілометрів і вилучили понад 2800 вибухонебезпечних предметів, що становить лише 1,4% від загальної площі забруднення.