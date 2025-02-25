В Україні з'явився бренд української оборонної індустрії: навіщо це

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості тепер використовуватиме бренд української оборонної індустрії "ЗБРОЯ" (або ZBROYA англійською) зі слоганом "Розумна сила".

Про це йдеться у релізі, який є у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що мета бренду – дати спільну назву всьому озброєнню та українській оборонній індустрії, яка "відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення і яку вже знають у світі", стверджують у відомстві.

У Мінстратегпромі кажуть, що хочуть донести світові таким чином, що українська зброя "розумна сила, загартована реальним полем бою, і що це знак якості".

У повідомленні йдеться, що цей проєкт "дасть виробникам розуміння залученості виробників до екосистеми українського озброєння".

Портал, де будуть зібрані сервіси для виробників та інформація про бренд: https://www.zbroya.gov.ua/