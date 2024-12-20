Шмигаль: Литва готова інвестувати у виробництво ракети-дрона "Паляниця"

Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона "Паляниця".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками спільного засідання урядів України та Литви в п'ятницю в Києві.

"Обговорили ключові питання, які стосуються нашої подальшої спільної роботи. Посилення обороноздатності України та Європи. Високо цінуємо всебічну допомогу Литви.

Дякуємо Литві та всім партнерам за готовність інвестувати в українську оборонку. Зокрема, Литва оголосила про готовність інвестувати у виробництво ракети-дрона "Паляниця", який є частиною нашої програми далекобійності", - написав Шмигаль у Телеграм.

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Нагадаємо:

Очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров заявив, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів.